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Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen zanlı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

13.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:05
Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kütahya 'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen zanlı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen İ.K.'yi takibe aldı.

Zanlının Zafertepeçalköy'deki evine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

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