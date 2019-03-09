Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

Denizli'de kadın girişimcinin evinde plaj giysisi ve ev tekstil ürünleri tasarlayarak başladığı ihracat macerası, 20 yılda 15 ülke pazarında ürünleri tercih edilen bir şirketi doğurdu.

Lisede kaybettiği babasının vasiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan Mukaddes Başkaya, mezun olduktan sonra memleketi Denizli'ye döndü. Bu süreçte iş aramaya başlayan Başkaya, mesleğiyle ilgili bir iş ilanına başvurduğu sırada bir tekstil firmasının da ihracat uzmanı aradığını gördü. Başvurusu kabul edilen ve tekstil sektörüne adım atan Başkaya, kısa sürede işi öğrenerek, evinde kendi tasarım şirketini kurdu.

15 ÜLKEYE YILLIK 15 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPIYOR

Tasarladığı plaj giysileri ve ev tekstil ürünleriyle dünya pazarlarına ihracat yapmaya başlayan Başkaya, eşinin de desteğiyle şirketini büyüttü. Tamamına yakını kadınlardan oluşan 20 çalışanlı şirketin geliştirdiği tasarımları fason olarak üreten Başkaya, 15 ülkeye yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık ihracat yapmaya başladı.

DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA YARATMAYI HEDEFLİYOR

Girişiminin 20'nci yılında ABD, AB ülkeleri, Avustralya, Kanada, Dubai ve Rusya gibi ülkelere hem kendi markası hem de dünya markaları altında ürün satan Başkaya, alanında dünya çapında tanınır bir marka yaratmayı hedefliyor. Mukaddes Başkaya, tasarımlarında kullandığı özgün Anadolu motiflerinin dünya pazarlarında ilgi gördüğünü, müşterilerinden gelen taleplerle kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.

YÜZDE 20'LİK İHRACAT ARTIŞI HEDEFLİYOR

Tasarımlarla ürünlere büyük ölçüde katma değer kazandırdıklarına işaret eden Başkaya, "Hindistan, Pakistan ve Portekiz'de çok ciddi rakiplerimiz var. Bizim bunlarla baş edebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. 2019 yılında yüzde 20'lik bir ihracat artışı hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

HEM ANNE HEM DE İŞ KADINI

İlk başlarda kendini sektörde kabul ettirmekte zorlandığına dikkati çeken Başkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş hayatında bir kadının kendisini kabul ettirmesi erkeğe göre daha zor. Çok fazla mücadele etmem gerekti. Anadolu kadını olduğum için yerine getirmem gereken sorumluluklarım var. İki çocuğum var. Ben bir anneyim. Ama bir yandan da iş kadınıyım. Tüm bunları yerine getirmeye çalışıp, sosyal yaşamı, ev ve iş temposunu da birlikte götürmeye çalışıyorum."

Kaynak: AA