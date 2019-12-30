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Evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından evinde baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen kadının oğlu tutuklandı.

30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:03
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından evinde baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen kadının oğlu tutuklandı.
Cemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ç, eve geldiğinde eşi Fatma Ç'yi baygın buldu. Fatma Ç. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Kadının oğlu Mustafa H.Ç. (30), polis merkezine teslim olarak annesini öldürdüğünü söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlanan Fatma Ç'nin cenazesi, yakınlarınca alınarak Tapu Tepesi Mezarlığı'na defnedildi.
Evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Güncel

Kaynak: AA


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