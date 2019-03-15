Evinde Beslediği Kediyi Okla Vurdular

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İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, bir kişinin evinde beslediği kedisi, okla vurularak öldürüldü.İçmeler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, kedisini evinin bahçesinde okla vurulmuş halde bulunca durumu polise bildirdi.Urla Belediyesi Veterinerlik Servisi ile polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.Polis, kedinin öldüğü bahçenin karşı tarafındaki evin bahçesinde hedef tahtasına ok ile atış talimlerinin yapıldığını tespit etti.Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce de aynı sitede toplu kedi katliamları yapıldığını ve yönetimin bunu örtbas etmek istediğini ileri sürdü.