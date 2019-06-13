13.06.2019 07:35
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Evinde düdüklü tencere patlayan gelin adayı Sinem Umaş'ın vücudu yandı

Evinde düdüklü tencere patlayan gelin adayı Sinem Umaş

Evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, ölümden döndü. Köpeklere kemik kaynatmak isteyen Umaş'ın üzerine düdüklü tencere patlayınca vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Sinem Umaş, köpeklere yardım etmeye çalışırken ölümden döndü. Düdüklü tencerenin patlamasıyla Umaş, vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Kolları ve bacakları yanan Sinem, yaşadığı korkuyu da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Umaş, vücudunun yanan bölgelerinin fotoğraflarını "Köpeklere kemik kaynatayım dedim. Düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan" notuyla paylaştı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Fotoğrafını yayınladığı için tepki çeken Umaş, gelen eleştirilere de "Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlüleri herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.

İşte ölümden dönen Sinem Umaş'ın fotoğrafları...

Instagram, Sinem Umaş, Magazin

YORUMLAR (12)
T:Öncelikle geçmiş olsun. Hakikaten kötü yanmış. İnşallah iz kalmaz. Herkes kedi, köpek besliyor. Güzel bir şey bu aslında. Ama artık şehirler, en işlek yerler bile kedi, köpek dolu. Özellikle kediler sürekli ürüypr. Toplumun sağlığı açısından zarar teşkil ediyorlar. Her yer yemek artıkları, kedi, köpek pislikleriyle dolu. Çoluk, çocuk bunlarla ister istemez temas ediyor. Hayvanlarını yolun ortasında çişini, kakasını yaptırıp temizlemeyen bir sürü insan var. Sokak köpekler insanlara saldırıyor.
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NZN:ay baya kötü olmuş yaa çok üzücü:/ iyileşir hemen inşallah
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KIZGIN:Adamlar her hallerinden kendilerine pay çıkarıyorlar sözde ölümden dönüyor herkese resimler servis ediliyor.
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SİBEL:1453 burada konuşacağına çocukları doyur o zaman senin gibi çok insan var hayvanları besleyenlere karşı bu tavrı takınan onları eleştireceğinize aş evi kurun arkadaşım yiyosa tabi. hiç icraat yok yapana eleştiri var sadece sana mı soracaklar kime nasıl yardım edeceklerini kendi sadakasını hangi canlıya vereceğini sana mı sormalı insanlar. evde hayvan beslemekle çocuk evlat edinmek aynı mı . ne masrafı aynı ne sorumluluğu. gücün yetiyorsa al aç çocuklardan birini hayat boyu al sorumluluğunu.
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AHMET:ölümden dönen nedir ya
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