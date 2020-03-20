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Evinde dumandan boğularak öldü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde İsfendiyar Demirci (92), evinde çıkan yangın sonucu dumandan boğularak ölmüş halde bulundu.

20.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:07
Evinde dumandan boğularak öldü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde İsfendiyar Demirci (92), evinde çıkan yangın sonucu dumandan boğularak ölmüş halde bulundu.

Olay, Oltu ilçesi Aslanpaşa Mahalesi Şehit Aslan Caddesi'ndeki 18 numaralı evde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde güvercinlerini besleyen Bağ-Kur emeklisi İsfendiyar Demirci bu sabah evden çıkmayınca komşuları merak edip evine gitti. Pencereden içeri bakan komşular, içerisinin dumanlı olduğunu farkedince durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, yaşlı adamın kapının hemen yanında cansız bedinini buldu. Yapılan incelemede, Demirci'nin ocaktaki alevin benzin bidonunu tutuşturması sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamayınca kaçmak isterken dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demirci'nin Ankara'da yaşayan 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bağ Kur, Oltu, Güncel

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