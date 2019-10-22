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Evinde düşen eski ABD Başkanı Carter hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

22.10.2019 15:12Evinde düşen eski ABD Başkanı Carter hastaneye kaldırıldı
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo, 95 yaşındaki eski ABD Başkanının dün akşam Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düştüğünü ve leğen kemiğinde küçük bir kırık oluştuğunu açıkladı.
Phoebe Sumter Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Carter'ın moralinin yerinde olduğu ve evde iyileşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, ay başında yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.
ABD tarihinde en uzun yaşayan eski Başkan olan Carter, 92 yaşındaki eşi Rosalynn Carter ile de en uzun süre birlikte yaşamlarını sürdüren eski ABD başkanı ve başkan eşi unvanını almıştı.
Bu unvan daha önce 73 yıldan fazla evli kalan George ve Barbara Bush çiftine aitti.

Amerika Birleşik Devletleri, Jimmy Carter, Güncel

Kaynak: AA

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