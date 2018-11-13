Evinde Düşen Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde fenalaşıp düşen yönetmen Tunç Başaran, hastaneye kaldırıldı. Başaran'ın böbreklerindeki rahatsızlık yüzünden dengesizlik yaşadığı ve düştüğü bildirildi.

EVİNDE FENALAŞARAK DÜŞTÜ

Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile yaşayan yönetmen Tunç Başaran, dün akşam evinde fenalaşarak düştü. Başaran, hemen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başaran'ın düşmeden kaynaklanan önemli bir sağlık durumunun olmadığı, ancak böbreklerinde enfeksiyon olduğu belirlendi.

'BEYNİNDE BİR SORUN YOK'

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, yönetmenin tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyerek, "Hastamız dün gece bize intikal etti. Böbreklerin mikrop kapması teşhisi kondu. Bu rahatsızlık sonucunda hasta dengesizlikler yaşayarak düşmüş, acile düşme ile getirildi. Düşme sonrası beyinde herhangi bir sorun olmadığı yapılan tetkiklerle anlaşıldı.Böbreklerde iltihap olduğu tespit edildi ve şu an tedavisine devam ediliyor" açıklamasını yaptı.

ÖDÜLLÜ FİLMLERİN YÖNETMENİ

Tunç Başaran, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız', 'Kaçıklık Diploması', 'Sen de gitme Triyandafilis' gibi ödüllü filmleriyle tanınıyor.