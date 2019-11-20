Haberler » 3. Sayfa » Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol - Haber

Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun'da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:17Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol
'da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Y.D.'nin evinde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 614,1 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:58 Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı
00:47 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:45 Birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü
00:35 Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı
00:33 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21.11.2019 01:16:57