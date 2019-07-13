13.07.2019 15:36
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Evinde her çeşit uyuşturucu ele geçirildi

Evinde her çeşit uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı Ç.K. ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda temas kurduğu bir kişiden 11 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayın devamında Ç.K.'nin Zeytinlik Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 904 adet ecstasy hap, 4577,30 gram esrar maddesi, 13 paket halinde satışa hazır 38,39 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 paket halinde 0,80 gram kokain maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 870 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Zeytinlik, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

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