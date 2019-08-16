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Evinde iple tavana asılı bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 çocuk babası şoför Ulaş Ö. (41), evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

16.08.2019 15:59 Evinde iple tavana asılı bulundu
AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 çocuk babası şoför Ulaş Ö. (41), evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kocakuyu Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bir firmada şoförlük yapan, evli Ulaş Ö., iş yerine gitmeyince, meslektaşları merak edip, kendisine ulaşmaya çalıştı. Ulaş Ö.'ye ulaşamayan mesai arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Kapıyı çalan arkadaşları açan olmayınca durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp eve giren polis ekipleri, Ulaş Ö.'yü iple tavana asılı halde buldu. Ulaş Ö.'nün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yeni Mahalle, Polis, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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