Haberler » 3. Sayfa » Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı - Haberler

Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapıldığı iddia edilen eve düzenlendiği operasyonda 16 kilo 500 gram alkol ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

31.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01 Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapıldığı iddia edilen eve düzenlendiği operasyonda 16 kilo 500 gram alkol ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İ.A. isimli bir şüphelinin evinde sahte içki ürettiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda 16 kilo 500 gram alkol, 7 adet alkol şişesi, 10 şişe alkol aroması, 1 paket gıda aroması ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A'ya 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
00:37   Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
1.01.2020 01:30:08