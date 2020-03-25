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"Evinde kal" mesajı şehrin bir çok yerine asıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajı, oturma banklarından bilbordlara şehrin dört bir yanına asıldı.

25.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:27
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajı, oturma banklarından bilbordlara şehrin dört bir yanına asıldı.

Korona virüse karşı ülkemizde verilen mücadelede yerel yönetimler dezenfektan uygulamalarının yanı sıra vatandaşların salgının yayılmaması amacı ile evinde kalmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" sloganı ile hazırlanan bilgilendirme panolarını şehrin çeşitli yerlerindeki oturma banklarına yapıştırdı. Mesaj ayrıca kent genelindeki billboard ve bilgilendirme panoları ve bayraklarda da yerini aldı.

Banklara "Evinde kal Kocaeli" panoları yapıştırıldı

Korona virüsün vatandaşlarımız arasında yayılmaması için Sağlık Bakanlığı tarafından "Evinde Kal" sloganı başlatılmıştı. Tüm vatandaşların ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, dışarıda vakit geçirmesi salgının yayılması ve can sağlığının tehlikeye girmesine neden oluyor. Tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak ve onlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajını iletmek için bilgilendirme panoları hazırladı. Hazırlanan bilgilendirme panoları şehrin park, bahçe, meydan ve diğer pek çok noktasında bulunan bankların üzerine yapıştırıldı.

Mesaj, bilboard ve bayraklarda da yerini aldı

Dışarıya çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak ve onlara "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajını iletmek için banklara yapıştırılan bilgilendirme panolarının haricinde kent genelindeki billboard ve vatandaşların görebileceği yerlere de bayraklar asıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

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