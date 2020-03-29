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"Evinde kalan" vatandaşlara balkondan moral konseri

Samsun'da bir grup müzisyen, korona virüsü salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara evinin balkonundan konser düzenledi.

29.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:13
Samsun 'da bir grup müzisyen, korona virüsü salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara evinin balkonundan konser düzenledi.

Samsun'da 26 yaşındaki müzisyenler Enes Kaan Gevrekçi ile arkadaşları Çağrı Dede ve Arda Celmen, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan evin balkonuna kurdukları ses ve ışık düzeni ile konser verdi. Sağlık çalışanlarına destek vermek ve evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara moral vermeyi amaçlayan grup balkonda çeşitli şarkılar seslendirdi. Eğlenceli görüntülere sahne olan konsere vatandaşlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ve balkonlara çıkarak eşlik etti. Sesi duyan bazı vatandaşlarsa araçlarıyla sokağa gelip katıldılar. Konserde bir apartmana "lazerle evde kal" yazısı yansıtıldı.

Grup adına konuşan Enes Kaan Gevrekçi, "Ben normalde rap müzikle uğraşıyorum. Açıkçası böyle yoğun olacağını düşünmüyorduk. Tabii dakika ve saat ilerledikçe insanların katılımı çok fazla oldu. Böyle bir katılım olduğu için mutluyuz. Şayet korona virüsü gündemi çok fazla sarstığı için insanlar evlerinde çok bunaldı. Böyle bir organizasyon düzenlemek istedik. Vatandaşlara evde kal demek isterim. Herkese lütfen evinizde kalın, evinizden dışarı adım atmayın, bugünler gelip geçecek çağrısını yapmak isterim" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konser İzmir Marşı ve alkışlarla son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Enes Kaan, Samsun, Güncel

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