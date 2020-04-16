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Evinde karantinadaki 75 yaşındaki kadından kampanyaya inek bağışı

İSTANBUL'daki kardeşlerini ziyaret edip döndükten sonra Kars'ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyündeki evinde karatinaya alınan Hilal Güler (75), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 inek bağışlayarak destek verdi.

16.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:07
Evinde karantinadaki 75 yaşındaki kadından kampanyaya inek bağışı
İSTANBUL'daki kardeşlerini ziyaret edip döndükten sonra Kars 'ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyündeki evinde karatinaya alınan Hilal Güler (75), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 inek bağışlayarak destek verdi.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Hilal Güler, 3 ay önce İstanbul 'da yaşayan kardeşlerini ziyarete gitti. Koronavirüs salgını başladıktan sonra uzun süre kaldığı köyüne döndü. 5 çocuk 10 torunu olan Güler, yapılan sağlık kontrolünün ardından 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Bu süre 10 gün daha uzatılan Güler, kaldığı odada zaman zaman pencereye çıkarak çevreyi izliyor. İhtiyaçları çocukları ve torunları tarafından karşılanan Güler, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 inek bağışladı.

"Allah devletimize zeval vermesin, mani keder vermesin. Devletimiz bizim arkamızda biz de devletimizin arkasındayız. Ben de devletimize bir inek bağışladım" diye konuşan Hilal Güler, "Dışarı çıkmıyorum yasak olduğu için. Canım sıkılıyor, ben de camdan bakıyorum" dedi.

Gürer'in oğlu Yücer Güler de "Annem, İstanbul'a gitmişti. Geldikten sonra evde karantinaya alındı. İhtiyaçlarını biz karşılıyoruz" diye konuştu.


- Kars

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İstanbul, Kars, Güncel
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