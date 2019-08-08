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Evinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.

08.08.2019 16:24 Evinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.Komşu ziyaretinden dönen Münevver Altun (58), evinin kapısında içeriden çıkan hırsızla karşılaştı. Altun, hırsızın kaçmasına engel olmak istedi ancak arbede çıktı. Kimliği belirsiz hırsız, Münevver Altun'u darbederek olay yerinden kaçtı.  Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Altun, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızın evi dağıttığı ancak değerli bir eşya bulamadığı öğrenildi.


- Bursa

Mahmudiye, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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