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Evinde kenevir bitkisi ve esrar ele geçti

Samsun'da evinde kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

19.09.2019 16:38Evinde kenevir bitkisi ve esrar ele geçti
Samsun'da evinde kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde uyuşturucu madde yetiştirip sattığı iddia edilen H.A.A.'yı gözaltına aldı. H.A.A.'nın evinde yapılan aramada 41 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar maddesi ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan H.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kenevir, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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