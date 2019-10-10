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Evinde kenevir yetiştiren 70 yaşındaki şahıs yakalandı

Evinde kenevir yetiştiren 70 yaşındaki şahıs yakalandıBOLU - Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.

10.10.2019 12:28
Evinde kenevir yetiştiren 70 yaşındaki şahıs yakalandı
BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşayan B.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, B.Ö'nün evine düzenlediği operasyonda 230 cm ve 164 cm boyunda 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.
Evinde kenevir yetiştiren 70 yaşındaki şahıs yakalandı

Kenevir, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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