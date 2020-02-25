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Evinde kenevirle yakalandı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

25.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:33Evinde kenevirle yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Y. D. adlı şahsın Milas'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde tespit ve deliller elde eden Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Koru Mahallesindeki ikametinde şüpheli şahsı yakalayan ekipler, evde yaptığı aramada da bir miktar Hint keneviri ele geçidi.

Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Y. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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