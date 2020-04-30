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Evinde kurduğu serada uyuşturucu yetiştiren zanlı gözaltına alındı

Manisa'da alüminyum folyo ve naylonlarla kaplayarak seraya çevirdiği odada skunk kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ettiği belirlenen kişi, yakalandı.

Evinde kurduğu serada uyuşturucu yetiştiren zanlı gözaltına alındı
30.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:26
Manisa'da alüminyum folyo ve naylonlarla kaplayarak seraya çevirdiği odada skunk kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ettiği belirlenen kişi, yakalandı.
Jandarma ekipleri, Zeytinliova Mahallesi'nde Y.G'nin (26) evde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, evde, seraya çevrilmiş bir odayla karşılaştı.
Odada bulunan saksı içerisindeki 35 kök skunk bitkisi, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 skunk bitkisi tohumu ile bitkileri yetiştirmede kullanılan ışıklandırma cihazı, ısıtma fanı, zamanlayıcı, termometre, iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmekte kullanılan kimyasal maddelere el konuldu.
Y.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kenevir, Manisa, Güncel, Haber

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