Evinde ölü bulunan akademisyen, İzmir'de toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof. Dr. Murat Tosun (54), görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen törenin ardından getirildiği İzmir'de toprağa verildi.

Olay, cuma günü, Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartman dairesinde meydana geldi. AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'dan, iddiaya göre, haber alamayan mesai arkadaşları, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, içeri girince Tosun'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tosun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Tosun'un cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 2 çocuk babası Prof. Dr. Murat Tosun'un, epilepsi hastalığının bulunduğu ve olaydan 1 gün önce katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi. Tosun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Murat Tosun'un cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. Örnekköy Dizdar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Tosun'un çocukları ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Murat Tosun'un cenazesi, götürüldüğü Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan perşembe günü katarakt ameliyatı olan Murat Tosun'un, sosyal medya hesabından, 'Yaşlanıyoruz be dostlar. Ama bu zor günlerimde yanımda olan bölüm arkadaşlarıma sonsuz minnetler. Yalnız olmadığını bilmek, insanı mutlu kılıyor' notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.