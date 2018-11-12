Evinde Ölü Bulunan Uzman Çavuş, Toprağa Verildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05

Tekirdağ'ın Hayranbolu ilçesinde evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.Mustafa Hoş'un (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Ergenekon Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı ve ardından cenaze törenin düzenleneceği Ulu Cami'ye getirildi.Tarsus Müftüsü Hayri Erenay'ın kıldırdığı namazın ardından Hoş'un cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, Hoş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Yüksel Ünal, Mersin İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş ile siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan uzman çavuş Mustafa Hoş, göreve gitmemesi üzerine eve kontrole gelen arkadaşları tarafından ölü olarak bulunmuştu.