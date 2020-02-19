Haberler » Güncel » Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı - Haber

Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35), evinde ölü bulundu.

19.02.2020 01:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:37Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35), evinde ölü bulundu. Şükran T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla eşi Abdullah T. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şükran ve Abdullah T. çiftinin kızı, iddiaya göre eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde incelemede yapan polis, kavga sonrası eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Şükran T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Umberto Eco kimdir? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri!
01:00  19 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 19 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 03:09:14