Haberler » 3. Sayfa » Evinde ölü olarak bulundu

Evinde ölü olarak bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

11.10.2019 10:49Evinde ölü olarak bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden İsmail İtegün (75) isimli şahıstan haber alamayan komşuları merak ederek evine geldiler. Kapıyı çalan komşuları cevap alamayınca durumu jandarma ve 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen ekipler içeriye girdiklerinde şahsın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüler. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede İsmail İteg'ün hayatını kaybettiğini belirlediler. Durumu şüpheli gören savcılık hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm sebebini belirlemek için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Öte yandan ölen şahsın akciğer kanseri olduğu öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:28 Bursa'da Rus kadının sır ölümü
12:26 Tel Rıfat'ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
12:21 Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede
12:19 Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
12:18 İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı
12:18 Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
12:17 Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
11.10.2019 12:35:15