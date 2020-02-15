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Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

15.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:02Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma
Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Olay
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.
Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Van, Güncel

Kaynak: AA

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