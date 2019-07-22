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Evinde rahatsızlanan belediye başkan yardımcısı tedavi altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde rahatsızlanan Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

22.07.2019 16:16 Evinde rahatsızlanan belediye başkan yardımcısı tedavi altına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde evinde rahatsızlanan Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kontrol için sabah saatlerinde Bafra Devlet Hastanesine giden Hüryaşar'a kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu ve uygun bir zamanda anjiyo olması gerektiği söylendi.
Evine dönen Hüryaşar, fenalaşınca yakınları, 112 Acil Servis ve Hüryaşar'ın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktorunu arayarak bilgi verdi.
Doktoru tarafından durumu acil görülen Hüryaşar için Samsun'dan ambulans helikopter gönderildi.
Hüryaşar, ambulans helikopterle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak anjiyo operasyonuna alındı.
Kaynak: AA
Kalp Krizi, Samsun, Bafra, Güncel

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