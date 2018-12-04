Evinde Rahatsızlanan Kişi Hastanede Öldü

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde evinde rahatsızlaşan ve hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Haceloğlu mahallesi Hürriyet
caddesinde oturan Orhan Karakaş (56), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş
Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Karakaşın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Hürriyet,Osmaneli,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 13:49