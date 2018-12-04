04 Aralık 2018, 13:49
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Evinde Rahatsızlanan Kişi Hastanede Öldü

Evinde Rahatsızlanan Kişi Hastanede Öldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde evinde rahatsızlaşan ve hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinde rahatsızlaşan ve hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haceloğlu mahallesi Hürriyet caddesinde oturan Orhan Karakaş (56), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karakaşın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK Hürriyet,Osmaneli,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 13:49



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