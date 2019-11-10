Haberler » Güncel » Evinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Haber

Evinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından kent merkezindeki bir evde yapılan aramada ruhsatsız kalaşnikof marka piyade tüfeği, tabanca ve kılıç ele geçirildi.

10.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:20Evinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından kent merkezindeki bir evde yapılan aramada ruhsatsız kalaşnikof marka piyade tüfeği, tabanca ve kılıç ele geçirildi.
Kastamonu İl Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde bir şahsın evinde kalaşnikof marka piyade tüfeği bulundurulduğu bilgisi edinildi.
Adli makamlardan alınan iznin ardından jandarma ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, ruhsatsız AK-47 kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ile birlikte 130 adet fişek, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ile kılıç ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:47 Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
13:48 Seçer, Toroslar'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
13:52 "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
13:51 Trakya ata'sını andı
13:51 Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:54:09