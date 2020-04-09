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Evinde sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üretiyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde Ömer Faruk Turgut (25), evinde kendi imkanları ile yüz koruyucu siperlik üreterek, sağlık çalışanlarına hediye ediyor.

09.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:35
Evinde sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üretiyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde Ömer Faruk Turgut (25), evinde kendi imkanları ile yüz koruyucu siperlik üreterek, sağlık çalışanlarına hediye ediyor.

Güneysu ilçesi Adacami Mahallesi'nde Ömer Faruk Turgut, evde boş vakitlerini değerlendirmek için yüz koruyucu siperlik üretmeye karar verdi. Turgut, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak üretim yapmaya başladı. Günde 40 adet siperlik üreten Turgut, ekipmanları sağlıkçılara gönderiyor.Koronavirüs salgınında mücadele veren sağlıkçılar için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Ömer Faruk Turgut, "Malzemeleri temin edip odamda siperlik maske yapımına başladım. İlk koliyi tamamladığımda Rize Valiliğine sosyal medyadan böyle bir şey yaptığımı ilettim. Onlar da benimle irtibata geçti. İlk koliyi sağlıkçılara ulaştırdık. Şimdi tekrar üretime devam ediyorum. Ürettiklerimi tekrar tekrar Valiliğe ileteceğim. Bütün vatandaşlara seslenmek istiyorum. Evde kalın ve evde kaldığınız süreleri böyle basit üretimlerle ülkemize destek olalım. Ben birilerinden örnek aldım, inşallah benden de birileri örnek alır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Faruk Turgut, Güneysu, Rize, Güncel
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