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Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

Burdur'da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

02.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:00 Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı
'da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi. İçki yapımında kullanılan damıtma ünitesi ile birlikte üretilen 145 litre kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkilere ve üniteye el konulurken, hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatılan şüpheli M.K. isimli şahıs, ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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