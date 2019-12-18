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Evinde sahte rakı üretirken yakalandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde evinde sahte rakı üreten kişi yakalandı.

18.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:38Evinde sahte rakı üretirken yakalandı
'nın ilçesinde evinde sahte rakı üreten kişi yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde M.S.'nin (46) sahte rakı üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Arama kararına istinaden şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 litre sahte rakı, 100 gram anason yağı, 12 adet çalıntı olduğu değerlendirilen telefon, 13 adet telefon bataryası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA

Bozkır, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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