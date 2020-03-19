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Evinde sakladığı tarihi eser heykeli satmaya çalışan kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde evinde sakladığı 1 metre boyundaki başı bulunmayan tarihi eser heykeli satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

19.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:54
Evinde sakladığı tarihi eser heykeli satmaya çalışan kişi tutuklandı
İzmir 'in Tire ilçesinde evinde sakladığı 1 metre boyundaki başı bulunmayan tarihi eser heykeli satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeğenli Mahallesi'nde bir çiftlikte yaşayan R.Y'nin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını istihbaratına ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 metre boyunda baş bölümü kırık kadın heykeli ele geçirildi. Evin bahçesinde ise serada 1309 kök yeni dikilmiş kenevir bulundu.
Şüpheli R.Y. ve oğlu A.Y. ile İ.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. tutuklandı. A.Y ve İ.K, serbest bırakıldı.
Öte yandan, ilk incelemede, Tire Müze Müdürlüğüne teslim edilen kadın heykelinin 18 veya 19. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, İzmir, Tire, Güncel

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