Evinde şeker komasına giren kimsesiz kadın kurtarıldı

Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde evinde şeker komasına giren yaşlı ve kimsesiz kadın kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Hanım Durmuş'tan iki gün boyunca haber
alamayan komşuları şüphelendi.
Eve giden komşuları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine pencereden baktıklarında Durmuş'u yatarak görünce öldüğünü düşündü.
Durumun Karlıova Belediyesine bildirilmesi üzerine belediye ekipleri pencere korkuluklarını sökerek camdan içeri girip, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerine kapıyı açtı.
İlk müdahalenin ardından Durmuş, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ciddiyetini koruyan Durmuş'un şeker komasına girdiği, ayrıca kalp yetmezliğinin bulunduğu belirtildi.