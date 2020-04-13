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Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi

Koronavirüs salgınından dolayı evde olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, spor salonuna gidemediği için evinde amuda kalkarak artistlik hareketler yaptı. Kıvrak vücuduyla dikkat çeken oyuncu, pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

13.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30

Bu zamana kadar birçok dizide rol alan ve Çukur 'daki Sena rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, koronavirüs salgınının Türkiye yayılmasının ardından kendisini eve kapattı. Bu süreçte sağlıklı beslenmeye ve sporunua özen gösteren oyuncu, en doğal hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile etkileşim halinde bulunan oyuncu, yaptığı spor hareketleriyle dikkat çekti. Evinde mini şortuyla spor yapan Dilan Çiçek Deniz, kapıdan destek alarak amuda kalktı. Boyunun uzunluğunu, vücudunun kıvraklığını da sergileyen pozlar veren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in pozları...

Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Etiketler: Dilan Çiçek Deniz, Türkiye, Çukur, Magazin
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Yorumlar (1)
TUBA:Daha napacaklarını şaşırmışlar:)
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