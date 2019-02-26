Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşma yaparken bir vatandaş araya girip şikayetlerini dile getirdi. Evinde suların akmadığını söyleyen vatandaş cenabet gezdiğini söyledi.

Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş araya girdi. Daha önce KOSKİ Genel Müdürlüğünün sayfasına da şikayette bulunduğunu söyleyen vatandaş, "Allah rızası için gelin gidelim, benim evimde su akmıyor." dedi.

BAŞKAN VATANDAŞI YANINA ÇAĞIRDI

Şikayetlerini dile getiren vatandaşı dinleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, "Sen şöyle gel ya, bir sakin ol" diyerek vatandaşı yanına aldı.

"CENABET GEZİYORUM, SUYUM AKMIYOR"

Başkan'ın yanına çıktıktan sonra tekrar konuşmaya başlayan vatandaş, "Çekin resmimi de arkadaş. Cenabet geziyorum arkadaş şahit olun. Cenabet geziyorum. Allah rızası için cenabetim şu anda. Allah rızası için. Ben susuzum susuz. Suyum akmıyor. Ben aş istemiyorum iş istemiyorum. Benim suyumu versinler." diyerek isyan etti.