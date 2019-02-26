26 Şubat 2019, 10:12
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Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş, "Cenabet geziyorum arkadaşlar şahit olun, evimde sular akmıyor" diyerek isyan etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşma yaparken bir vatandaş araya girip şikayetlerini dile getirdi. Evinde suların akmadığını söyleyen vatandaş cenabet gezdiğini söyledi.

Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş araya girdi. Daha önce KOSKİ Genel Müdürlüğünün sayfasına da şikayette bulunduğunu söyleyen vatandaş, "Allah rızası için gelin gidelim, benim evimde su akmıyor." dedi.

BAŞKAN VATANDAŞI YANINA ÇAĞIRDI

Şikayetlerini dile getiren vatandaşı dinleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, "Sen şöyle gel ya, bir sakin ol" diyerek vatandaşı yanına aldı.

"CENABET GEZİYORUM, SUYUM AKMIYOR"

Başkan'ın yanına çıktıktan sonra tekrar konuşmaya başlayan vatandaş, "Çekin resmimi de arkadaş. Cenabet geziyorum arkadaş şahit olun. Cenabet geziyorum. Allah rızası için cenabetim şu anda. Allah rızası için. Ben susuzum susuz. Suyum akmıyor. Ben aş istemiyorum iş istemiyorum. Benim suyumu versinler." diyerek isyan etti.

Konya, Uğur İbrahim Altay, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (93)
FUAT: hadi a haber bunu da versinnn hani yenilikci
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OSMAN: hadi a haber bunu da versin
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MİSAFİR: Su yokken o işi niye yapiyosun mal..suların gelmesini beklesene..hiç mi gormedin..
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MÜMKÜN DEĞİL: OĞLUM KONYANIN MUSLUKLARIN DAN HER YERİNDEN TATLI SU AKIYOR LAN NE SAÇMALAR BU ÇAYI BİLE ÇEŞMEDEN DEMLİYORLAR- MAVİ TÜNEL ÇALIŞMASI YAPILDI -SALAK FATURAYI ÖDEMEMİŞTİR
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MİSAFİR: abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun...
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