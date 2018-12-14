14 Aralık 2018, 17:20
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Evinde Tarihi Eser Bulunan Çiftçi Gözaltına Alındı

Evinde Tarihi Eser Bulunan Çiftçi Gözaltına Alındı

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evinde tarihi eserler bulunan çiftçi B.D. gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evinde tarihi eserler bulunan çiftçi B.D. gözaltına alındı. Eserler  Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları araştırmaların ardından  Türkmen Mecidiye Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan B.D.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 16 santimetre yüksekliğinde, 8 santimetre genişliğinde 1 adet oymalı sütun başlığı, 8 santimetre çapında 2 el yapımı mermer topuz, 1 pişmiş topraktan yapılmış testi parçası ele geçirildi. B.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserler ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Eskişehir Jandarma,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 17:20