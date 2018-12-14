Evinde Tarihi Eser Bulunan Çiftçi Gözaltına Alındı

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye
ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evinde tarihi eserler bulunan çiftçi B.D. gözaltına alındı. Eserler Eskişehir
Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları araştırmaların ardından Türkmen Mecidiye
Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan B.D.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma
dönemine ait 16 santimetre yüksekliğinde, 8 santimetre genişliğinde 1 adet oymalı sütun başlığı, 8 santimetre çapında 2 el yapımı mermer topuz, 1 pişmiş topraktan yapılmış testi parçası ele geçirildi. B.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserler ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Eskişehir
Jandarma,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 17:20