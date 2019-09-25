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Evinde tarihi eserlerle yakalandı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı.

25.09.2019 16:59Evinde tarihi eserlerle yakalandı
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı.
Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 kap, 2 kandil, 1 kase ve 3 adet tek tarafında kulbu olan testi bulundu. Evde bulunan tarihi eserlere el konulurken, İ.B. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlıuğına götürüldü.
İfadesinde, eserleri evinin bahçesinde bulduğunu söylediği öğrenilen İ.B.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Jandarma, Koçarlı, Sabah, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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