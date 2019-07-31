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Evinde uyuşturucu bulundu, 'Çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum' dedi

ADANA'da polis, baskın yaptığı evde poşet içinde 837 gram uyuşturucu buldu.

31.07.2019 11:51 Evinde uyuşturucu bulundu, 'Çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum' dedi
ADANA'da polis, baskın yaptığı evde poşet içinde 837 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Emre A. (25), "Tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, poşet içinde 837 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Evde bulunan Emre A. polise, "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından adlieyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Atakent Mahallesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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