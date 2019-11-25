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Evinde uyuşturucu çoğaltan şüpheli tutuklandı

BURSA'da, uyuşturucuları farklı maddeler katarak çoğaltıp, satmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:08Evinde uyuşturucu çoğaltan şüpheli tutuklandı

BURSA'da, uyuşturucuları farklı maddeler katarak çoğaltıp, satmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, B.T.'nin evinde, elde ettiği uyuşturucuları farklı maddeler katarak çoğalttığı ardından da sattığı bilgisine ulaştı. B.T.'yi teknik ve fiziki takibe alan polis, eve operasyon düzenledi. B.T., gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise, 950 gram uyuşturucu elde etmek için hazırlanan farklı türde maddeler ile 20 kilo 100 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde çoğaltmada kullanılan kimyasal madde, satışa hazır metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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