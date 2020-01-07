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Evinde uyuşturucu ile yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin ele geçirilen H.D., gözaltına alındı.

07.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:19 Evinde uyuşturucu ile yakalandı

AYDIN'ın ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin ele geçirilen H.D., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, evi ve şüpheli H.D.'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 7,20 gram uyuşturucu madde skunk ve 27,10 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. H.D., gözaltına alındı.H.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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