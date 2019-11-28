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Evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı - BURSA

Bursa'da, evince çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

28.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:55
Bursa'da, evince çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ekipler, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden İ.D'nin ev ve aracında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda 20 bin metamfetamin hap, 2 kilo 500 gram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makineli tabanca, 212 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, uyuşturucu içme aparatları ve suçtan elde edilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı - BURSA

Güncel

Kaynak: AA


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