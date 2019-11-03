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Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ve silah, tarlasında ekili dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03.11.2019 18:32Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçen şahıs tutuklandı
Samsun'da evinde uyuşturucu madde ve silah, tarlasında ekili dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satışını yaptığı bilgisi elde edilen İ.S. isimli şahsın evine basın yaptı. Yapılan aramalarda tarlada ekili 261 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile evde 29,20 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili İ.S., yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan İ.S., "Uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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