Evinde Uyuşturucu Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

Bartın
'ın Kumluca
beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulus
İlçe Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Kumluca beldesi Kirsinler köyündeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 714 gram kubar esrar, 42 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 99 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.O'nun karakoldaki işlemleri sürüyor.
Bartın,Kumluca
14 Aralık 2018 Cuma 21:50