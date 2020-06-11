Evinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı

Bursa'da, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

11.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:51
Bursa'da, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıya ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 30 kök hint keneviri, 50 gram esrar, kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler, cihazlar ile farklı türde kimyasal maddeler ele geçirildi.
A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

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