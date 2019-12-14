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Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişi tutuklandı.

14.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:13Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
'in ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narko Timler tarafından ilçe merkezde bir site içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi. Bunun üzarine İ.S.Ç. adlı şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon esnasında üzerinde bir miktar esrar maddesiyle yakalanan sitede güvenlik görevlisinin ise kullanıcı olduğu belirlendi. "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan ifadeleri alınan zanlılardan İ.S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Uyuşturucu Ticareti, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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