Haberler » Güncel » Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de oturduğu ikamette kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hacı Ahmet Çınar, son yolculuğuna uğurlandı.

02.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:57Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
'de oturduğu ikamette kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hacı Ahmet Çınar, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesindeki ikametinde kimliği belirlenemeyen bir kişi Hacı Ahmet Çınar'ı (31) pompalı tüfekle vurdu. Olayın verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde Hacı Ahmet Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gece yaptığı operasyonla, cinayete karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hacı Ahmet Çınar'ın cenazesi Hunat Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Argıncık mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

Ahmet Çınar, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:13 Muhtarlık bürosu çalışmalarına başlandı
15:13 Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü
15:18 İmamoğlu buraya herkes davet edildi
15:18 Gümüşhane-doğu karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı
15:18 Erzincan-kaza kurbanı gurbetçi aileye son görev
2.12.2019 15:26:35