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Evinde yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 58 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

31.07.2019 14:11 Evinde yalnız yaşayan adam ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 58 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaleüstü Sokak'ta bulunan bir binada yaşayan Kasım Öziş'ten (58) haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Evine giden yakınları, kapıyı açtıklarında Öziş'in hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kazım Öziş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, İSU emeklisi olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Öziş'in cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Kalp krizinden öldüğü iddia edilen Kasım Öziş'in cenazesi öğle namazına müteakiben Yenidoğan Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Sarımeşe Mahalle Merkez Mezarlığında toprağa verildi. Öziş'in ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri ise inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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