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Evinde yangın çıkan yaşlı adam ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde, evinde yangın çıkan yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.

20.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:07
Erzurum 'un Oltu ilçesinde, evinde yangın çıkan yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.
Aslanpaşa Mahallesi'ndeki bir müstakil evde tek başına yaşayan 92 yaşındaki İsfendiyar Demirci'den haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemede, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan İsfendiyar Demirci'nin bu sebeple hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinden Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsfendiyar Demirci'nin komşusu olduğunu ve polise ihbarı da kendisinin yaptığını belirtti.
Demirci'den haber alamayınca merak ettiğini belirten Kara, "Bu sabah İsfendiyar amcayı göremeyince şüphelendim. Evin ön tarafına geldiğimde pencereler de siyaha bürünmüş ve içerisi görünmüyordu. Zaten ekipler gelip kapıyı açınca yaşlı amcanın cansız bedeniyle karşılaştık" dedi. Evinde yangın çıkan yaşlı adam ölü bulundu

Kaynak: AA

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Evinde yangın çıkan yaşlı adam ölü bulundu
Etiketler : Erzurum, Oltu, Güncel

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