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Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

19.11.2019 05:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 05:04
'un Yeşilova ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akça köyde yalnız yaşayan Sultan Türkan'ın (85) evinde yangın çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören komşular, itfaiyeye verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan kontrolde Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Türkan'ın ilçe merkezinde yaşayan oğlu Hasan Türkan (59) AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin babası öldükten sonra 21 yıldır yalnız yaşadığını söyledi.
İki gün önce annesinin evini temizlediğini dile getiren Türkan, şöyle konuştu:
"Çok üzgünüm, annem kendi işini kendi görüyordu ancak iki günde, üç günde bir gelip ziyaret ediyordum. Yiyeceğini, içeceğini her şeyini getiriyordum. Biz garibanlıktan geldik, babam bekçilik yapardı, düğünlerde davul çalardı. Bu evi kendi imkanlarımızla yaptık. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ablam genç yaşta öldü, tek çocuk ben kaldım. Annem çok dürüst, yardımsever bir insandı. Kaç yıldır tek başına kalıyordu daha önce böyle bir şey başımıza gelmemişti."
Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Burdur, Güncel

Kaynak: AA


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