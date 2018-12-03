Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Kadın Ölümden Döndü

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:11

Çorum'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın ölümden dönerken, yanan evi nedeniyle yaşlı kadın kış mevsiminde evsiz kaldı.İddialara göre, Çepni Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan Hidayet K. evinde bulunan sobanın kovasını değiştirmek için kovayı çıkardığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan yaşlı kadın başarılı olamayınca komşularından yardım istedi. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Yalnız yaşadığı öğrenilen talihsiz kadının evi kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı şok nedeniyle sağlık görevlilerince müdahale edilen yaşlı kadın daha sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ÇORUM